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Россиянка продала дочь за три тысячи рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
В Омске судят 25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летней петербурженке.
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Перед родами омичка разместила в Сети объявление о том, что собирается отдать ребенка в надежные руки. На него откликнулась учительница младших классов из Санкт-Петербурга.

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Женщина перевела горе-матери три тысячи рублей, после чего с помощью подложных документов вывезла ребенка в Северную столицу. Передача новорожденного состоялась в Омском аэропорту. Судя по всему, педагог раскаялась в содеянном и обратилась в полицию, сообщает телеканал "78".

По версии следствия, жительница Омска решилась на такой шаг из-за невозможности содержать ребенка. "18 сентября омским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин", – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Женщинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Как писали Dni.Ru, в Москве гражданка Украины договорилась о продаже своего ребенка незадолго до его рождения. Малыша передали чужим людям сразу выписки из больницы. Мальчик жил в чужой семье больше двух лет. В 2018 году полицейским удалось задержать родную мать. Она находилась в подмосковном Воскресенске. 

Автор: Людмила Фоканова18 сентября 2018, 12:56

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