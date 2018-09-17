Китай разинул рот на российский Дальний Восток

Сотрудничество России и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматривает Дальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили, что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станет частью масштабного транспортного проекта "Один пояс, один путь".



По словам главы железнодорожной компании China Railway Чжана Цзунъяня, китайские предприятия могут задействовать имеющиеся у них передовые технологии и инженеров для реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в интервью агентству Xinhua, передает ТАСС.

Новая инфраструктура на Дальнем Востоке может появиться в рамках масштабной программы "Один пояс, один путь", которая предполагает выстраивание транспортной инфраструктуры из КНР в Европу, связывая регионы Евразии. Китайские инвесторы, заявил Чжан Цзунъянь, способны построить мосты, железные и автомобильные дороги.

Руководитель China Railway подчеркнул, что возглавляемая им компания провела переговоры с российским руководством, а также с РЖД. Он отметил, что рассматривает такие проекты как взаимовыгодное сотрудничество двух стран. Однако несколько месяцев назад его компания подвергла критике проект железнодорожной магистрали Пекин – Москва - Берлин, которую Россия считает одним из своих ключевых транспортных проектов.

Напомним, в прошлом году стало известно о размещении Китаем неподалеку от границ с Россией межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41). В Москве на этот шаг отреагировали неоднозначно. Одни призвали укреплять противоракетную оборону для перехвата китайского оружия, другие заявили, что отношения между двумя странами активно развиваются, поэтому поводов для беспокойства нет.