Китайцы предложили России ударить по США

Объединение Москвы и Пекина может серьезно пошатнуть позиции США в мировой экономике. Главной угрозой для Вашингтона эксперты считают золотые резервы двух стран.

Россия и Китай в последнее время уже создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью. К уходу от американской валюты в качестве резервной стремятся сегодня и многие другие государства. Кроме того, чтобы застраховать себя от последствий возможного падения доллара, Москва и Пекин увеличивают добычу золота.

США на сегодняшний день занимают первое место в мире по золотым запасам – 8133,5 тонны. Китай с Россией – на шестом и седьмом местах (1842,6 и 1828,6 тонны). То есть, вместе у двух стран 3670 тонн благородного металла. Эксперты подсказывают Москве и Пекину, что они могут существенно увеличить свои запасы - ведь каналов его покупки существует множество.

Золотой резерв находится в ведении центрального банка или министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.

В результате предложенной операции, уверены китайские специалисты, золотые запасы двух стран будут больше запасов США, передает РИА Новости со ссылкой на издание Soho. А это поставит в "неудобное положение" американский доллар – что, в свою очередь, приведет к тому, что Америке придется потесниться со своих позиций в мировой экономике.

Накануне американские издания писали о том, что позиции доллара пошатнулись. Ожидания экономического роста по всему миру привели к тому, что инвесторы обратили свои взоры на иену, евро и валюты развивающихся рынков. Обозреватели The Wall Street Journal отметили, что оптимистичные экономические прогнозы в еврозоне звучат на фоне перспектив ужесточения денежной политики ЕЦБ, такая же картина наблюдается в Японии. В этой ситуации доллар теряет привлекательность, так как перед инвесторами появляются реальные альтернативы для вложений.