Китайцы предложили России ударить по США
Россия и Китай в последнее время уже создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью. К уходу от американской валюты в качестве резервной стремятся сегодня и многие другие государства. Кроме того, чтобы застраховать себя от последствий возможного падения доллара, Москва и Пекин увеличивают добычу золота.
США на сегодняшний день занимают первое место в мире по золотым запасам – 8133,5 тонны. Китай с Россией – на шестом и седьмом местах (1842,6 и 1828,6 тонны). То есть, вместе у двух стран 3670 тонн благородного металла. Эксперты подсказывают Москве и Пекину, что они могут существенно увеличить свои запасы - ведь каналов его покупки существует множество.
Золотой резерв находится в ведении центрального банка или министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.
В результате предложенной операции, уверены китайские специалисты, золотые запасы двух стран будут больше запасов США, передает РИА Новости со ссылкой на издание Soho. А это поставит в "неудобное положение" американский доллар – что, в свою очередь, приведет к тому, что Америке придется потесниться со своих позиций в мировой экономике.
#Китай и #Россия удаляются от доллара, заменяют SWIFT https://t.co/sZsPvni5sE #Путин #Си #геополитика #экономика #юань #рубль #доллар #нефть pic.twitter.com/vgjM5iXniZ— Владимир Новиков (@JuveVovan) 26 октября 2017 г.
Накануне американские издания писали о том, что позиции доллара пошатнулись. Ожидания экономического роста по всему миру привели к тому, что инвесторы обратили свои взоры на иену, евро и валюты развивающихся рынков. Обозреватели The Wall Street Journal отметили, что оптимистичные экономические прогнозы в еврозоне звучат на фоне перспектив ужесточения денежной политики ЕЦБ, такая же картина наблюдается в Японии. В этой ситуации доллар теряет привлекательность, так как перед инвесторами появляются реальные альтернативы для вложений.
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