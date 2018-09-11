Блинчики Путина поразили Си Цзиньпина
Президент России и председатель КНР пекли сегодня блины во Владивостоке на экономическом форуме. Как отметил бренд-шеф ресторана, в кором разворачивалось это действо, у Владимира Путина блин прожарился лучше, чем у Си Цзиньпина, поскольку лидер КНР во время готовки двигал кулинарное изделие по сковороде.
Повар назвал Путина профессионалом, а про Си Цзиньпина сказал ,что тот не умет печь блины. После приготовления Путин со своим китайским коллегой отведали блины с икрой и крабами.
Си Цзиньпин снова попал впросак: он хотел есть блины вилкой, однакопрезидент предложил следовать русской традиции – брать их руками. Под блины лидеры двух стран выпили по рюмочке водки.
#Путин испек #блины на #ВЭФ и выпил с Си Цзиньпиномhttps://t.co/kWKDniLT3L#блины #Владивосток #ВЭФ #Путин #СиЦзинпин pic.twitter.com/3Sy4ivOFbz— Cобытия дня в России (@smnewsru) 11 сентября 2018 г.
Ранее на форуме прошла двусторонняя встречу лидера КНР и президента России, они говорили об отношениях наших стран. Си Цзиньпинь поблагодарил Путина за помощь детям, пострадавшим при землетрясении в провинции Сычуань в 2009 году.
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