Блинчики Путина поразили Си Цзиньпина

Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось в процессе приготовления традиционного русского блюда.

Президент России и председатель КНР пекли сегодня блины во Владивостоке на экономическом форуме. Как отметил бренд-шеф ресторана, в кором разворачивалось это действо, у Владимира Путина блин прожарился лучше, чем у Си Цзиньпина, поскольку лидер КНР во время готовки двигал кулинарное изделие по сковороде.





Повар назвал Путина профессионалом, а про Си Цзиньпина сказал ,что тот не умет печь блины. После приготовления Путин со своим китайским коллегой отведали блины с икрой и крабами.





Си Цзиньпин снова попал впросак: он хотел есть блины вилкой, однакопрезидент предложил следовать русской традиции – брать их руками. Под блины лидеры двух стран выпили по рюмочке водки.

Ранее на форуме прошла двусторонняя встречу лидера КНР и президента России, они говорили об отношениях наших стран. Си Цзиньпинь поблагодарил Путина за помощь детям, пострадавшим при землетрясении в провинции Сычуань в 2009 году.