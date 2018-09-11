"ЕР" встала на защиту граждан предпенсионного возраста
Партия обсуждала сегодня предложения по изменению пенсионного законодательства. По словам Турчака, в регионах сейчас идет большая работа: в 83 субъектах внесены законодательные инициативы по сохранению льгот. В Хабаровске законопроект уже поддержан в первом чтении.
"Впереди предстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок, так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите граждан предпенсионного возраста", – подчеркнул секретарь генсовета.
В то же время регионы сегодня тревожит бюджетная политика Минфина, который не только не поощряет, но и серьезно ограничивает наращивание социальных расходов. Турчак сказал, что партия рассчитывает на взвешенную позицию министерства в этих вопросах.
Идет работа и с Торгово-промышленной палатой по дополнительной защите людей предпенсионного возраста. По информации Турчака, уже несколько компаний поддержали инициативу "Единой России" о введении дополнительных программ поддержки своих работников. Среди них – Х5 Ритейл групп, Роснефть, Ростех, Газпром, Транснефть, Сбербанк, Росатом и РЖД.
Партия уделяет внимание и в решении таких вопросов, как занятость старшего поколения, меры стимулирования работодателей, проблемы, связанные со здравоохранением.
Напомним, что ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному законопроекту. Они были выработаны с учетом мнений регионов и предложений президента, которые он озвучил в специальном телеобращении.
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