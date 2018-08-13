Друзь сообщил о смерти легенды "Что? Где? Когда?"

В Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет ушел из жизни знаменитый участник интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?" Михаил Басс, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Александра Друзя. "Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить", – рассказал игрок.

Михаил Басс дебютировал в телевизионной версии шоу в 1990 году. За время своего участия он заслужил звание бессмертного члена клуба.