Под Волгоградом задержали юного насильника

В Калитниковском районе Волгоградской области по подозрению в изнасиловании двух 59-летних женщин был задержан 19-летний местный житель, сообщает портал novostivolgograda.ru. Преступления произошли с разницей в полчаса, в одном из случаев преступник похитил сумку жертвы.
Под подозрение попал продавец-консультант одного из сетевых магазинов. Обе потерпевшие признали в нем насильника. Под тяжестью доказательств тот признал вину.
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