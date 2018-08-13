В поджоге Успенской церкви заподозрили подростка

Успенская церковь XVIII века в городе Кондопоге в Карелии полностью сгорела в результате пожара 10 августа. Подозреваемый в поджоге задержан.

Им оказался 15-летний подросток, сообщает FlashNord. "Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза", – отметили в региональном управлении Следственного комитета.