В поджоге Успенской церкви заподозрили подростка

Успенская церковь XVIII века в городе Кондопоге в Карелии полностью сгорела в результате пожара 10 августа. Подозреваемый в поджоге задержан.
Им оказался 15-летний подросток, сообщает FlashNord. "Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза", – отметили в региональном управлении Следственного комитета.
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