В супермаркете на Урале зарезали двух человек

В супермаркете "Пятерочка" на Октябрьской улице в городе Каменске-Уральском Свердловской области зарезали двух человек, сообщает портал tagilcity.ru. Злоумышленнику удалось скрыться.
Изъято видео с камер наблюдения. Сотрудники полиции просят жителей города соблюдать осторожность и оперативно информировать правоохранительные органы о возможном местонахождении преступника.
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