В спортивном лагере в Дагестане отравились десятки детей

У 54 детей, отдыхающих в спортивном лагере "Спартак" в Дагестане диагностировали острую кишечную инфекцию, передает Life.ru. На следующее утро после инцидента у более чем половины – 28 детей – произошло улучшение. Симптомов отравления у них зафиксировано не было. Состояние пострадавших относится как средней степени тяжести.