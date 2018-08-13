В спортивном лагере в Дагестане отравились десятки детей

У 54 детей, отдыхающих в спортивном лагере "Спартак" в Дагестане диагностировали острую кишечную инфекцию, передает Life.ru. На следующее утро после инцидента у более чем половины – 28 детей – произошло улучшение. Симптомов отравления у них зафиксировано не было. Состояние пострадавших относится как средней степени тяжести.
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