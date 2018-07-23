Под Псковом мигрант из ревности зарезал мать четверых детей

В Псковской области мужчина после освобождения из тюрьмы, нелегально находясь на территории России, убил мать своих четверых детей, передает FlashNord. По данным следствия, мигрант приехал в гости к любовнице. В ходе застолья между ними произошла ссора – мужчина приревновал сожительницу. В порыве гнева мигрант три раза ударил женщину кухонным ножом. За происходящим наблюдали двое младших детей.

Пострадавшая скончалась на месте. Суд признал нелегального мигранта виновным в убийстве. Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима.