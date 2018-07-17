Житель Архангельска позвал няню на собеседование и задушил

В Архангельске мужчина заманил в свою квартиру 22-летнюю девушку. Он попросил подрабатывавшую няней местную жительницу присмотреть за ребенком. Когда та заподозрила обман, произошел конфликт, в ходе которого няня погибла, сообщает FlashNord.
В квартире были обнаружены тела девушки и мужчины. После произошедшего злоумышленник свел счеты с жизнью.
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