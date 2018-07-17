Сургутянин устроил истерику на карнизе балкона

Житель Сургута несколько часов простоял на карнизе окна на девятом этаже. Находясь под воздействием наркотика, он просил привести прокурора и руководителей УМВД. Сургутянин хотел сдать правоохранителям наркодилера, сообщает nashgorod.ru.
Прибывшие на место ЧП спасатели попытались уговорить мужчину слезть с окна. В итоге около 03:00 он спрыгнул на специально растянутое полотно. Дебошира госпитализировали.
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