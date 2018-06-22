Полиция вернула сумку с ценностями журналисту из Нигерии

Нигерийский журналист Ннамди Обания прилетел в Волгоград на освещение чемпионата мира по футболу. По дороге из аэропорта к стадиону он потерял свою сумку, в которой были деньги, документы, аккредитационный бейдж журналиста, камера и личные вещи, передает портал novostivolgograda.ru. Причем пропажу он обнаружил только во время заселения в отель. Журналист не надеялся, что его сумку удастся отыскать и даже не стал обращаться в полицию. Однако прохожие нашли утерянную вещь и отнесли в полицию. Там вычислили владельца сумки и через городской пресс-центр нашли его контакты. Журналист отметил, что на месте оказались не только камера и документы, но и все деньги. Он выразил благодарность жителям Волгограда и сотрудникам полиции.