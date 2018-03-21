Странное отравление в Подмосковье: счет пострадавших пошел на сотни

Стали известны подробности ЧП в Волоколамске. Поступление школьников в приемный покой с жалобами на недомогание связано с выбросом газа на мусорном полигоне "Ядрово".

О происшествии уже известили уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову. В администрации Волоколамска назвали информацию о госпитализации учеников городской школы №2 из-за распыления газового баллончика недостоверной, сообщает RT.

Изначально в приемный покой больницы с жалобами на недомогание обратились четверо школьников. Они получили необходимую помощь – родителям разрешили забирать детей домой, учебный процесс не прерван. Однако затем число пациентов увеличилось до 39.

В качестве причины произошедшего местные власти рассматривают выброс газа на мусорном полигоне "Ядрово". Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского района Дмитрий Полежаев рассказал, что утром в городе стоял неприятный запах. По этой причине некоторые местные жители забирали детей из школы и отвозили на осмотр в больницы.

К 14:00 мск к медикам с жалобами на отравление обратились уже 183 человека, сообщает Life.ru. У всех пострадавших одинаковые симптомы: тошнота, слабость, головокружение и дезориентация. Отмечается, что жители Волоколамского района не раз выходили на акции протеста из-за ситуации на полигоне. После губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему за три месяца.

По данным Волоколамского городского суда, ООО "Ядрово" (оператор мусорного полигона) 19 марта было признано судом виновным по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления", передает сайт Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Суд назначил виновнику штраф в размере 150 тысяч рублей. В свою очередь глава Волоколамского района еще 6 марта принял распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении дополнительных мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Ядрово".