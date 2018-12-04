Под Нижним Тагилом разбился пилот дельтаплана

В поселке-спутнике Нижнего Тагила Черноисточинск в Горноуральском городском округе Свердловской области потерпел крушение дельтаплан, передает портал tagilcity.ru. Пилот разбился насмерть. Пассажир доставлен в нижнетагильскую больницу. Известно, что крушение потерпел мотодельтаплан "Апогей-16", передает телеканал "360". На месте работают экстренные службы. Подробности и причины произошедшего устанавливаются.

