В Геленджике туристы атаковали севший на мель теплоход

В ночь на 12 декабря теплоход Rio под флагом Республики Того во время шторма сел на мель в окрестностях Геленджика. На борту находился 21 человек, никто не пострадал.
Из-за непогоды буксиры не смогли снять корабль с мелководья. Он стоит на месте уже неделю и успел стать достопримечательностью, передает телеканал "360". Предприимчивые местные жители водят к потерпевшему крушение теплоходу экскурсии. Туристы активно делятся фотографиями на фоне корабля.
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