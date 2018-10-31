Житель Камчатки во сне убил сына

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование по факту гибели шестимесячного мальчика. По версии следствия, 21-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег спать вместе с сыном.

Во сне он перевернулся, случайно надавил младенцу на горло, и тот задохнулся, передает телеканал "360". Материалы дела переданы в суд.