Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске

В Сети появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Омске. Среди них – шесть человек, в том числе четверо детей.

Все они – представители одной семьи. В больнице оказались Раиль Б. 1987 года рождения и его супруга Гульмира Б. 1985 года рождения, передает РИА ФАН. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.