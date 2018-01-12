Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске

В Сети появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Омске. Среди них – шесть человек, в том числе четверо детей.
Все они – представители одной семьи. В больнице оказались Раиль Б. 1987 года рождения и его супруга Гульмира Б. 1985 года рождения, передает РИА ФАН. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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