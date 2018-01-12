В Омске прогремел взрыв

Вечером 12 января в одном из жилых домов Омска произошел взрыв. В результате обрушились несколько балконов, треснула несущая стена и были выбиты все стекла.
Пострадали шесть человек, жильцы эвакуированы, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, случился взрыв бытового газа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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