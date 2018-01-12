В Петербурге маршрутка протаранила грузовик

В Санкт-Петербурге днем 12 января случилась авария. Маршрутка на большой скорости врезалась в грузовик.

"В результате ДТП пострадали 12 человек, из них два человека госпитализированы в тяжелом состоянии", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. На месте аварии работают спасатели, передает Russia Today.