Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс

Жительница подмосковного Красногорска пожаловалась в полицию на звуки секса. Как рассказала женщина, с конца декабря в подъезде ее дома каждый день раздаются звуки сексуального характера. Происходит это строго с 23:00 до 01:00, передает РЕН ТВ.
Из-за ужасного шума женщина потеряла покой и сон. Она даже пыталась самостоятельно определить, кому эти звуки принадлежат, но не смогла. Теперь правонарушителей разыскивают стражи порядка.
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