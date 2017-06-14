Гибель Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Общество

Девушка отвергла жениха на глазах у стадиона

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Ares
Во время бейсбольного матча команды Columbia Fireflies мужчина решил сделать предложение своей девушке на глазах у множества болельщиков. Несмотря на решительность возлюбленного, она все же отказала ему.
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Инцидент произошел во время перерыва между таймами на вечернем матче 12 июня. Мужчина под аплодисменты болельщиков достал обручальное кольцо и предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Однако девушка лишь отрицательно покивала головой, прошептала ему что-то на ухо, забрала сумочку и покинула стадион.

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Наблюдавшие за происходящим болельщики оказались в смятении, они перестали хлопать и радостно кричать. Многие из них опубликовали видеозаписи неудачного признания в любви, сопровождая их сочувственными комментариями в адрес отвергнутого мужчины.

Однако позднее выяснилось, что на самом деле никакого предложения руки и сердца во время матча не было, передает WLTX.com. Сообщается, что на видеозаписи запечатлена женатая пара из Колумбии.

Ситуацию пояснили в администрации команды Columbia Fireflies. По словам представителя бейсбольного клуба, юный сотрудник стадиона решил разыграть болельщиков, устроив во время матча подобный пранк. Для этого он нашел двоих возлюбленных, которым эта затея также показалась смешной.

Напомним, многие мужчины любят делать предложение своей второй половинке, даже не предполагая, что за этим может последовать отказ. Например, пловец Александр Сухоруков подарил обручальное кольцо гимнастке Маргарите Мамун на Олимпийском балу. Тем не менее, на этот раз все обошлось – спортсменка дала возлюбленному свое согласие.

Автор: Константин Улюкаев14 июня 2017, 09:14

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