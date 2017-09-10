В Саратове экстренно сел Ан-148 с пассажирами

В аэропорту Саратова экстренно сел пассажирский самолет Ан-148 с 72 пассажирами на борту, которые летел из Кирова в Симферополь, передает РИА Новости. Сообщается, что экипаж принял решение о приземлении после срабатывания датчика отказа двигателя. В результате произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры уже отправились по месту назначения другим рейсом.