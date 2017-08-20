В Хабаровске до смерти забили чемпиона мира

Утром 20 августа на улице возле кафе в центре Хабаровска между его посетителями произошла драка, в ходе которой мужчина 1985 года рождения получил травмы, от которых позже скончался в больнице, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Злоумышленник – молодой человек 1992 года рождения, с места происшествия скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сообщается, что погибший был профессиональным спортсменом, чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу. Причиной его смерти называется черепно-мозговая травма. Ведется поиск злоумышленника.