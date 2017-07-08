Глава Южной Осетии попал в ДТП

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате аварии. Политик попал в ДТП во время государственного визита в Абхазию.
Здоровью Бибилова ничего не угрожает, глава республики находится в больнице. Также в результате происшествия пострадали охранники политика, им уже сделаны операции, передает "Интерфакс".
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