В детском саду под Калининградом нашли взрывчатку

В Калининградской области в здании детского сада была обнаружена взрывчатка. Заведующая нашла килограмм тротила и взрыватели, о чем сообщила в полицию.

Правоохранители вывезли взрывчатку на полигон. Позже владелец тротила сам явился в полицию. Он рассказал, что не собирался ничего взрывать. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал Mash.