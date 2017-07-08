В детском саду под Калининградом нашли взрывчатку

В Калининградской области в здании детского сада была обнаружена взрывчатка. Заведующая нашла килограмм тротила и взрыватели, о чем сообщила в полицию.
Правоохранители вывезли взрывчатку на полигон. Позже владелец тротила сам явился в полицию. Он рассказал, что не собирался ничего взрывать. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал Mash.
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Снимок был сделан в Эрмитаже