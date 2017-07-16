Под Челябинском полицейские спали ребенка от убийства

Страшного преступления удалось избежать благодаря работе полицейских Агаповского района Челябинской области. В одной из квартир на Озерной улице в поселке Воздвиженка между сожителями произошел конфликт, который закончился тем, что ранее судимый мужчина стал угрожать годовалому ребенку ножом. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли все необходимые меры для вызволения ребенка, при этом одному из полицейских пришлось выстрелить вверх из табельного огнестрельного оружия. Пострадавших нет. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает", – цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".