Труп неделю просидел в подъезде дома в Петербурге

В полицию обратился житель одного из домов на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что только что въехал в новую квартиру и решил заняться ремонтом. Ему потребовалось подняться на чердак. На лестничной клетке запасного выхода между последним этажом и чердаком он обнаружил тело с явными признаками разложения, передает "Фонтанка". Мертвый мужчина находился в полусидячем положении. Из под него на пол натекла лужа крови шириной в десять сантиметров и длиной в метр. На погибшем были штаны и куртка цвета хаки, обут он был в шлепки. Как показала экспертиза, смерть мужчины наступила по меньшей мере за неделю до обнаружения. По факту произошедшего проводится проверка.