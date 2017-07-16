ОМОН вытащил из Большой Невки тонущего мужчину

Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти спасли на катере спасли тонущего в Большой Невке мужчину, передает РИА Новости. Спасенному оказали первую помощь и доставили в дежурную часть, куда была вызвана скорая помощь. Медики осмотрели мужчину и пришли к выводу, что госпитализация ему уже не требуется. Петербуржец горячо поблагодарил своих спасителей.

