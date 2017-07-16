При пожаре под Иркутском погибли семь человек

В садоводстве "Железнодорожник" в городе Братске Иркутской области произошел крупный пожар – сгорели дом и баня. На месте были обнаружена останки семерых человек, в том числе троих детей, передает РИА Новости. Региональное управление Следственного комитета России проводит по факту произошедшего доследственную проверку. Устанавливаются личности погибших а также причина пожара.

