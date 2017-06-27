Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду

В больницу города Озерска Челябинской области была доставлена четырехлетняя девочка с переломом плечевой кости. В заключении эксперта говорится, что эта травма относится к влекущим за собой тяжкий вред здоровью, передает URA.RU.

По предварительным данным, ребенок гулял под присмотром воспитателя на территории детского сада. Повреждения он получил при падении с высоты.

Проводится проверка. После выяснения обстоятельств случившегося региональное управление Следственного комитета может возбудить в отношении воспитателя дело по статье "Халатность".