Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде

Трагедия в Волгограде произошла из-за самовольного подключения к городским коммуникациям. Как рассказали в Следственном комитете, владельцы торгового павильона наняли на сайте бесплатных объявлений работника для подключения магазина к сетям городского водоснабжения. Он должен был произвести прокол грунта под проезжей частью.

Эти действия не были согласованы с администрацией района, газовой службой и другими контролирующими органами. В результате была повреждена газовая труба. Работник вызвал аварийно-спасательную бригаду, которая оперативно устранила утечку, перекрыв газ. Однако через два часа прогремел взрыв.

Напомним, что ЧП случилось 16 мая в жилом панельном доме на Университетском проспекте в Волгограде. Три человека погибли, 12 пострадали.

