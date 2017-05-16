Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде

Управляющая компания, обслуживающая рухнувший 16 мая от взрыва бытового газа жилой дом в Волгограде, имела множество серьезных нарушений. Инспекторы с 2013 года ловили ее на ненадлежащем исполнении своих обязательств.

Выяснилось, что обслуживающая рухнувший дом № 60 по Университетскому проспекту управляющая компания "Южные районы Волгограда" (ЮРВ) практически не вылезала из судов. Предварительно известно, что трагедия произошла по вине коммунальщиков, которые проводили около дома работы и могли задеть трубу с газом.

В "послужном списке" компании – десятки нарушений и почти сотня судебных исков. ЮРВ практически не исполняла взятых на себя профессиональных обязательств: плохо обслуживала дома, не платила поставщикам электроэнергии и была по уши в долгах, передает Life.ru.

Примечательно, что в собственности компании нет никакого имущества, поэтому что-то получить от нее даже через суд будет трудно. Даже своего офиса у ЮРВ нет. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Известно, что незадолго до взрыва к дому подъехал экскаватор, разрыл землю и, судя по всему, задел трубу с газом. По словам свидетелей ЧП, за несколько минут до инцидента к дому подъехала аварийка газовой службы.

Обслуживающей дом фирмой ЮРВ владеет волгоградский предприниматель Алексей Голушонков. Компания уже давно завоевала в городе скандальную репутацию. Так, с 2013 года ЮРВ участвовала почти в 170 арбитражных судах. Из них в 109 случаях фирма выступала ответчиком. Исков к ней подали на сумму почти в сто миллионов рублей. Кроме того, компания серьезно обросла долгами. Всего за ней числилась сумма в 13,1 миллионов рублей.

Дом № 60 ЮРВ взяла на обслуживание в ноябре 2015 года. Но отношения с жильцами не заладились – почти сразу на компанию обрушились жалобы. Различные службы города неоднократно констатировали, что фирма плохо содержит вверенные ей дома. По данным источника в МЧС региона, с 2014 по 2016 год пожарный надзор 16 раз приезжал в дома, за которые отвечала ЮРВ. В десяти случаях нашли нарушения.

Чаще всего находили захламленные проходы, подъезды и аварийные выходы. Это сильно мешает эвакуации в случае ЧП. В нескольких домах не работал внутренний противопожарный водопровод, к которому могли бы подключить брандспойты в случае пожара. Если выяснится, что нарушения привели к гибели или травме людей, руководству управляющей компании грозит уголовное преследование.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел 16 мая около 13:00. В результате обрушился весь третий подъезд. По словам очевидцев, радиус взрывной волны составил около километра. В результате трагедии погибли три человека, пострадали 12.