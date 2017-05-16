В Волгограде после взрыва дома введен режим ЧС

В Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва в жилом доме, в результате которого, по предварительным данным погибли, три человека. Соответствующее заявление сделал губернатор области Андрей Бочаров, передает ТАСС. Политик прибыл на место происшествия и взял расследование трагедии под особый контроль.
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