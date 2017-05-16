Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди

Начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк рассказал о ходе спасательных работ на месте взрыва дома. По его словам, под завалами могут оставаться люди.

"Всего на месте работают 420 человек, 27 единиц техники", – цитирует Гребенюка ТАСС. Он уточнил, что МЧС запустило горячую линию для получения оперативной информации по поводу происшествия.