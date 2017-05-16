Очевидцы рассказали о взрыве дома в Волгограде

Взрыв дома в Волгограде Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Вторник 16 мая
Лента новостей
17:29
Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию
17:23
Голая модель прикрылась изолентой на публике (фото)
17:21
Убийца из МИД крутил роман со своей жертвой
17:16
В центре Москвы откопали кладбище
17:07
Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером
16:40
Порошенко сделал странное обещание во "ВКонтакте"
16:36
Мару Багдасарян подкосила новая болезнь
16:32
Молодая жена не дает развода Сергею Звереву
16:32
На северо-западе Москвы мужчина выпал из окна
16:09
Самые известные извращенцы в искусстве
16:08
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
15:30
Пригожин грязно выругался из-за Максаковой
15:18
В Британии опубликовали паническое предсказание о Третьей мировой
15:11
Ведущая Татьяна Арно изменила внешность
15:05
Шнуров ответил матом Алисе Вокс
15:00
Ученые обнаружили планету из "пенопласта"
14:50
В России стартовали продажи Nokia 3310
14:45
Беременной Кудрявцевой экстренно вызвали врачей
14:44
Подросток умер после трех напитков с кофеином
14:35
Бывший муж отбирает дочь у больной Даны Борисовой
14:30
Ученые нашли самое грязное место на планете
14:29
Актер из "Джентльменов удачи" умер от рака
14:29
Семейное фото Тарасова вызвало ажиотаж
14:26
Кушанашвили беспокоится о Прилучном из-за Волочковой
14:07
Михалкову обвинили в жадности и обмане
13:48
Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа
13:39
Что связывает Бузову с продюсером "Дома-2"
13:36
Самые богатые режиссеры России
13:36
Супруги Кличко продают свой американский особняк
13:28
На Москву надвигается пятидневная магнитная буря
13:15
Порошенко испугался мертвого российского политика
13:14
Собянин пожаловался на свою работу
13:04
"Русских пьяниц" назвали вымирающим видом
12:49
На юго-западе Москвы женщине выстрелили в голову
12:46
Эдиту Пьеху обманул молодой альфонс
12:26
Как заставить мозг работать на полную мощность
12:19
Любовь Толкалина: Да! Я вышла замуж
12:17
Польские школьницы избили 14-летнюю украинку (видео)
12:16
В Москве автоледи на Mercedes разбила забор (видео)
12:05
В России научились прогнозировать наступление инфаркта
12:03
Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона
12:00
Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть
11:57
Россиян попросили остерегаться вспышки гепатита в Европе
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:35
Апексимова: Дочь загрызли из-за меня
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
11:19
На Украине запретили "ВКонтакте" и "Одноклассники"
11:15
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
11:14
Янукович загнал лгуна Порошенко в угол
11:07
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
11:03
Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"
10:50
В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа
10:41
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
10:36
У десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией
10:33
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме
10:32
Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время
10:26
Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом
10:04
Какие катастрофы ждут человечество
09:54
Москвичей предупредили о шторме
09:46
Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания
09:45
В центре Москвы найдены скелеты и гробы
09:24
Порно делает мужчин неудачниками в постели
09:15
Москву зальют дожди
09:07
Беременность изуродовала Марину Анисину
09:07
В России ожидается дефицит лекарств
08:56
В парке на востоке Москвы найдены человеческие останки
08:40
Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров
08:32
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
08:31
Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым
08:26
Порошенко заявил о новой войне с Россией
07:46
В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям
23:52
Анжелика Варум серьезно оплошала с зятем
23:11
Любовница Тарасова повторяет ошибки Бузовой
21:57
На северо-западе Москвы два человека попали под поезд
21:54
На популярных курортах выросла угроза теракта
21:26
Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
21:12
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
21:10
В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка
20:41
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
20:27
Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети
20:25
Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео
20:20
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
20:06
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
20:00
В России создадут единую базу всех граждан
19:04
Как распознать у ребенка склонность к суициду
19:03
Русские любимчики Канн
19:03
Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек
19:00
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
18:47
У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen
18:33
5 главных мифов об эпиляции
18:17
Модель увеличила грудь до 32–го размера (фото)
18:09
Порошенко нелепо оправдался за поступок сына
17:57
В России тысячи машин Audi отзывают из-за неисправности
17:47
В Москве девушка из Нигерии попалась на краже
17:46
Боня родит второго ребенка новому избраннику
17:38
Президент Франции будет спасать Евросоюз
17:35
Корабли пришельцев промчались мимо Солнца (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Полиция удалила Навального с митинга по просьбе организаторов
Регионы

Очевидцы рассказали о взрыве дома в Волгограде

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Жильцы рухнувшего 16 мая из-за взрыва бытового газа в Советском районе Волгограда четырехэтажного жилого дома, а также случайные свидетели рассказали о происшествии. Жертвами трагедии стали три человека.

Продолжение: Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди
прочитано 1298 раз

Жительница дома № 60 по Университетскому проспекту, в котором произошел взрыв, Анна Александровна Галда в этот момент находилась в квартире. Пенсионерка чудом осталась жива.

ПО ТЕМЕ

При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди

В Волгограде после взрыва обрушился подъезд многоэтажки

"Я... услышала жуткий грохот, и стены затряслись, потом в дверь стали тарабанить", – цитирует женщину "Блокнот Волгограда". "Я открыла дверь и увидела, что квартира рядом со мной рухнула, стены нет, все, с четвертого по первый этаж, на земле, груды обломков", – вспоминает Анна Александровна.

Пенсионерка благодарит бога, за то что рядом с ней в тот злополучный момент не было внуков. Оказаться в безопасности, на улице, пожилой женщине помогли спасатели, поскольку спуститься самостоятельно ей было трудно из-за болей в спине.

Также Анна Александровна рассказала: несмотря на то что их дом построен в 50-х, он довольно крепкий. Вместе с тем, по ее словам, недавно в здании сдали под магазин подвал, где начались "какие-то работы, пригнали трактор".

Первые минуты после обрушения очевидцы запечатлели на видео. Судя по кадрам, жильцы уцелевших подъездов выглядывали из окон, выходили на балконы, не сразу поняв, что произошло.

Одним из свидетелей ЧП оказался школьник Роман. "Я вышел после школы с друзьями, мы услышали взрыв. Пошли на остановку "Нефтяной техникум" и увидели, что обвалился дом", - цитирует мальчика РЕН ТВ. "Я слышал, как говорили, что с утра пахло газом и вызывали газовую службу… Потом приехала еще одна служба, они что-то копали, и они задели трубу какую-то с газом, и все это произошло", – говорит Роман.

Местный житель Михаил заявил, что запах газа в районе чувствовался еще утром. Сам взрыв он не видел, поскольку разговаривал в этот момент по телефону. "Сегодня проезжал – я там рядом живу и гараж у меня там рядом находится. Пахло газом. И мы с людьми обсуждали, что газом пахнет. Люди говорили, что вызвали газовые службы", – делится волгоградец. 

Стало известно о трех погибших в результате происшествия. Как оказалось, двое из них – газовщики "Горгаза", сообщает ИА Nation News. В момент взрыва мужчины меняли трубу. Людей, живших в части дома, пострадавшей от ЧП, переселят. Жильцов же из не затронутых взрывом подъездов оставят на прежнем месте. 

Спасатели также извлекли из-под завалов тело женщины, передает "Интерфакс". По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ, сообщает источник в службах технического надзора региона. В результате 16 квартир были полностью разрушены. На месте трагедии продолжают работать специалисты. На данный момент известно о 12 пострадавших, у четверых – сильный стресс. Также появилась видеосъемка места происшествия с квадрокоптера, сообщает Life.ru.

После трагедии проводится экстренное совещание со всеми силовыми структурами региона. На место обрушения жилого дома в Волгограде выехал губернатор области Андрей Бочаров и местный мэр Андрей Косолапов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел 16 мая около 13:00. В результате обрушился весь третий подъезд.

Автор: Людмила Фоканова16 мая 2017, 15:30

комментарии

Политика

Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа
Порошенко испугался мертвого российского политика
Собянин пожаловался на свою работу
Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Шоу-бизнес

Фадеев вдрызг разругался с Эрнстом
Молодая жена не дает развода Сергею Звереву
Безработная Вовк оказалась на улице
Пригожин грязно выругался из-за Максаковой

Проишествия

Польские школьницы избили 14-летнюю украинку (видео)
У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"

Lifestyle

Самые богатые режиссеры России
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
Русские любимчики Канн
Шоу-бизнес

В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе

Скорбящий Рустам Солнцев рассказал о трагедии
Шоу-бизнес

Беременность изуродовала Марину Анисину

Прославленная фигуристка сильно изменилась
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания

Певец и музыкант дал откровенное интервью
Политика

Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Политик высмеял французского лидера и его зрелую супругу

Гороскоп

Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Фоторепортажи

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
Сотни детей стали участниками необычного парада
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
Волжанин умер после одинокого дня рождения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru