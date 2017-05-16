Очевидцы рассказали о взрыве дома в Волгограде

Жильцы рухнувшего 16 мая из-за взрыва бытового газа в Советском районе Волгограда четырехэтажного жилого дома, а также случайные свидетели рассказали о происшествии. Жертвами трагедии стали три человека.

Продолжение: Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди

Жительница дома № 60 по Университетскому проспекту, в котором произошел взрыв, Анна Александровна Галда в этот момент находилась в квартире. Пенсионерка чудом осталась жива.

"Я... услышала жуткий грохот, и стены затряслись, потом в дверь стали тарабанить", – цитирует женщину "Блокнот Волгограда". "Я открыла дверь и увидела, что квартира рядом со мной рухнула, стены нет, все, с четвертого по первый этаж, на земле, груды обломков", – вспоминает Анна Александровна.

Пенсионерка благодарит бога, за то что рядом с ней в тот злополучный момент не было внуков. Оказаться в безопасности, на улице, пожилой женщине помогли спасатели, поскольку спуститься самостоятельно ей было трудно из-за болей в спине.

Также Анна Александровна рассказала: несмотря на то что их дом построен в 50-х, он довольно крепкий. Вместе с тем, по ее словам, недавно в здании сдали под магазин подвал, где начались "какие-то работы, пригнали трактор".

Первые минуты после обрушения очевидцы запечатлели на видео. Судя по кадрам, жильцы уцелевших подъездов выглядывали из окон, выходили на балконы, не сразу поняв, что произошло.

Одним из свидетелей ЧП оказался школьник Роман. "Я вышел после школы с друзьями, мы услышали взрыв. Пошли на остановку "Нефтяной техникум" и увидели, что обвалился дом", - цитирует мальчика РЕН ТВ. "Я слышал, как говорили, что с утра пахло газом и вызывали газовую службу… Потом приехала еще одна служба, они что-то копали, и они задели трубу какую-то с газом, и все это произошло", – говорит Роман.

Местный житель Михаил заявил, что запах газа в районе чувствовался еще утром. Сам взрыв он не видел, поскольку разговаривал в этот момент по телефону. "Сегодня проезжал – я там рядом живу и гараж у меня там рядом находится. Пахло газом. И мы с людьми обсуждали, что газом пахнет. Люди говорили, что вызвали газовые службы", – делится волгоградец.

Стало известно о трех погибших в результате происшествия. Как оказалось, двое из них – газовщики "Горгаза", сообщает ИА Nation News. В момент взрыва мужчины меняли трубу. Людей, живших в части дома, пострадавшей от ЧП, переселят. Жильцов же из не затронутых взрывом подъездов оставят на прежнем месте.

Спасатели также извлекли из-под завалов тело женщины, передает "Интерфакс". По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ, сообщает источник в службах технического надзора региона. В результате 16 квартир были полностью разрушены. На месте трагедии продолжают работать специалисты. На данный момент известно о 12 пострадавших, у четверых – сильный стресс. Также появилась видеосъемка места происшествия с квадрокоптера, сообщает Life.ru.

После трагедии проводится экстренное совещание со всеми силовыми структурами региона. На место обрушения жилого дома в Волгограде выехал губернатор области Андрей Бочаров и местный мэр Андрей Косолапов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел 16 мая около 13:00. В результате обрушился весь третий подъезд.