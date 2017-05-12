Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клубае
Ведущий уговаривал посетительниц ночного клуба за деньги расстаться с волосами. Он демонстрировал залу пачку купюр, завлекая девушек на сцену. Некоторые соглашались и даже садились в кресло, но в последнюю секунду убегали.
Сообразив, что условия конкурса слишком жесткие, ведущий решил их смягчить, передает URA.RU. Девушкам был предложен лайт-вариант: подстричься под каре.
Одна из посетительниц заведения и бесстрашно села в кресло. Сменив образ, девушка к тому же разбогатела на 33 тысячи рублей, врученные ей на сцене под аплодисменты и одобрительные крики зрителей.
Чтобы сделать рекламу, ночные клубы часто балансируют на грани дозволенного в своих программах. Например, в Красноярске предложили станцевать стриптиз за пятый iPhone. В итоге единственная полностью обнажившаяся девушка получила пустую коробку.
В Благовещенске тоже не стали выдумывать ничего сверхъестественного. Конкурс закончился скандалом: получившая 15 тысяч рублей стриптизерша оказалась несовершеннолетней, а деятельностью клуба заинтересовались правоохранители.
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