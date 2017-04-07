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Регионы

Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы

Фото: Леонид Павлюченко/dni.ru
В одной из поликлиник под Смоленском произошел страшный случай. Там целые сутки в коридоре пролежало тело 51-летней женщины.
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Жительница города Гагарина пришла на прием к кардиологу. Внезапно пациентке стало плохо, и она, чтобы не упасть в обморок, присела у кабинета невролога. Через некоторое время у женщины остановилось сердце.

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Примечательно, что никто из врачей, уходя домой, не заметил обездвиженное тело пациентки, передает Life.ru. Лишь утром труп женщины обнаружил у своего кабинета врач-невролог.

Он заявил, что, когда он уходил с работы вечером, женщины около своего рабочего места он не видел. По данному факту Следственный комитет региона проводит проверку на предмет халатности врачей.

Ранее вопиющий случай произошел в Уфе. Как писали Dni.ru, главный врач городской больницы №13 в январе 2017 года лишился поста из-за скандального инцидента с пожилой пациенткой. Пенсионерке пришлось ползти по лестнице, чтобы попасть на прием к рентгенологу.

Пенсионерка Татьяна Меленчук, которой пришлось ползти по лестнице, в декабре 2016 года сломала ногу. После операции ей сказали, что через пять недель нужно сделать контрольный снимок. Кабинет рентгенолога оказался на втором этаже, лифт в больнице не работал, пандусов и инвалидной коляски не было. Пациентке оставалось только ползти к врачу на четвереньках.

Автор: Людмила Фоканова7 апреля 2017, 10:30

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