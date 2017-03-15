Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян

В социальных сетях уже несколько дней обсуждают поступок угличан, посадивших своего малолетнего ребенка в багажник машины. Следователи также проверят правомерность действий автомобилиста.

В Сети 13 марта появилось видео, на котором семья с ребенком занимает места в Volkswagen Passat с кузовом "универсал". Женщина в шубе села на переднее сиденье рядом с водительским креслом, в то время как мужчина посадил своего сына в багажник и захлопнул за ним дверь. При этом в салоне автомобиля не видно никаких приспособлений для обеспечения безопасности ребенка.

Пользователи социальных сетей начали бурное обсуждение такого способа перевозки детей. Некоторые отнеслись к родителям с сочувствием: они предположили, что у супругов недостаточно средств на покупку детского кресла. Многие и вовсе предпочли не осуждать жителей Углича.

Ору хЕлП

Знакомые засунули сына в багажник

Едем к ним вхжвэвзвд

Потом в кино :):)):):) pic.twitter.com/pzUvhC29wb — seБa (@1910_seba) 11 марта 2017 г.

Тем не менее, большинство пользователей Сети раскритиковало действия родителей. "До чего спокойно они это делают, ужас, видно что не впервые, о чем вообще думают эти...как бы их назвать..." – возмущается Наталья Смирнова. Некоторые и вовсе пригрозили найти на него управу. "Пойду-ка я проконсультируюсь, кому скинуть этот ролик", – написал Дмитрий Травников.

Мой сын лучше всех может охарактеризовать багажник в моей машине — БaTbka 2.0 (@anekdot_by) 25 января 2016 г.

Через некоторое время он подтвердил, что позвонил в дежурную часть. На следующий день на сайте регионального управления Следственного комитета России появилось сообщение, что "семейная пара перевозила малолетнего ребенка в багажнике легкового автомобиля, таким образом подвергая опасности его жизнь и здоровье".

Только что на моих глазах чейто сын залез в багажник с рюкзаком, мама его закрыла и поехала — wanja (@saysome41) 16 ноября 2012 г.

"В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИГРА В ПРЯТКИ!

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЁНОК,

НУЖНО ПРОВЕРИТЬ БАГАЖНИК! https://t.co/k06SUIrEHz — Aleksandrs Mirskis (@AlexanderMirsky) 13 октября 2016 г.

Позднее родители заключенного в багажник ребенка рассказали, что они лишь играли с ребенком. Мальчик не хотел посещать детский сад, и чтобы уговорить его, мама с папой пообещали прокатить своего сына в "танке". После того, как ребенок проникал в машину через "люк", он пролезал в салон автомобиля и занимал свое место в детском кресле, передает Life.ru.

@GUVD_Minsk минут 10 назад на долгобродской багажник завален грузом и ребенок в багажнике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/QT79yMwdse — Саня (@yuka2cany) 11 сентября 2013 г.

"Семья является полной, социально устойчивой, оба родителя принимают участие в воспитании ребенка. По оценке педагогов, в семье благоприятный климат. Нарушений в физическом и психическом развитии малыша не выявлено", – рассказали в региональном отделении МВД.

Мама за руль, бабушка рядом, а ребенок в багажник. Мерседес Смарт, он такой:-) — Sergey Tyuhtin (@tyuh) 5 мая 2011 г.

Отметим, что подобные случаи происходят уже не в первый раз, однако далеко не всегда они находят отклик в СМИ и соцсетях. Периодически в Сети появляются сообщения о похожих инцидентах.