На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок

В Алтайском крае во время сходы лавины погиб ребенок. О происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

"Вечером 22 февраля 2017 года в селе Ая Алтайского района с горы, расположенной рядом с населенным пунктом сошла снежная масса", – рассказали в ведомстве. Тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС, которых вызвали родители, обеспокоенные долгим отсутствием сына. По факту происшествия проводится проверка.

