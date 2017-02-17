Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье

Следственный комитет Московской области завершил расследование убийства бизнесмена Николая Мартынова, который был застрелен в 2014 году. По версии следствия, расправился с предпринимателем отставной полковник Главного разведывательного управления (ГРУ).

В полиции пришли к выводу, что убийство Мартынова заказал его деловой партнер. А роль киллера выполнил ветеран ГРУ Геннадий Коротенко, который сейчас является сотником Волжского казачьего войска, пишет газета "Коммерсантъ". Как отмечает издание, выйти на след предполагаемого преступника следователям удалось в 2015 году, когда во время оперативных мероприятий в Нижнем Новгороде полицейские вскрыли частный гараж.

Помещение оказалось доверху набито армейским оружием. В числе изъятого оказались автоматы Калашникова, штурмовые винтовки с оптическими прицелами, два пулемета, подствольные гранатометы, коллекция кортиков, сабель и другого холодного оружия, бессчетное количество боеприпасов разного типа и калибра и, наконец, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

В этот же день был задержан владелец гаража, местный житель Геннадий Коротенко, у которого в кармане в момент встречи с оперативниками оказался пистолет Макарова. Ветеран ГРУ пояснил, что пистолет он носит при себе для охраны садовых участков, которую обеспечивает его организация.

А по поводу склада с оружием Коротенко заявил, что оно принадлежит его знакомому, который просто арендует у него гараж. Однако позже следователям удалось установить, что бизнесмен Мартынов был застрелен из найденного у Коротенко оружия.

Позже был найден и взят под стражу вероятный заказчик убийства – им оказался 35-летний деловой партнер убитого предпринимателя Антон Ерохин. При этом, ни сами фигуранты, ни их адвокаты, ознакомившись с предъявленными обвинениями, с позицией следствия не согласились.

Кроме того, друзья и коллеги Коротенко также отказываются верить в его причастность к убийству. По их мнению, ветеран ГРУ – герой и пример для подражания.

Напомним, громкое убийство бизнесмена Николая Мартынова произошло в 2014 году в подмосковной Икше. В тот вечер мужчина приехал домой из театра. Когда он вышел из машины и пытался открыть калитку неизвестный выстрелил ему в голову и грудь. Водитель успел довести раненого бизнесмена до больницы, где он и скончался, не приходя в сознание.