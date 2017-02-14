В Подмосковье мужчина выдавал убийство отца за самоубийство

В поселке Рылеево Раменского района в гараже найден труп пенсионера с огнестрельным ранением в области шеи. Как сообщает Life.ru, сотрудники полиции уже восстановили картину происшествия.

По данным следствия, 67-летнего мужчину застрелил сын, который и позвонил в правоохранительные органы. Судя по всему, преступление совершено на почве неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".