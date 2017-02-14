В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена

В Санкт-Петербурге в ночь на 14 февраля произошло необычное ограбление. Два нетрезвых злоумышленника напали на директора шиномонтажа, угрожая ему битой, арбалетом, вилкой и ножом.
Происшествие случилось после небольшого застолья, которое проходило в здании автомастерской. Преступники похитили крупную сумму денег, телевизор и мобильный телефон предпринимателя, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Daewoo Nexia, передает РИА ФАН.
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