В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена

В Санкт-Петербурге в ночь на 14 февраля произошло необычное ограбление. Два нетрезвых злоумышленника напали на директора шиномонтажа, угрожая ему битой, арбалетом, вилкой и ножом.

Происшествие случилось после небольшого застолья, которое проходило в здании автомастерской. Преступники похитили крупную сумму денег, телевизор и мобильный телефон предпринимателя, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Daewoo Nexia, передает РИА ФАН.