Родители отдали отказавшегося быть сектантом подростка в детдом

В Сызрани 13-летнего мальчика сдали в детский дом. Причиной такого жестокого решения стал его отказ вступать вслед за родителями в секту.

Отец и мачеха подростка объяснили свой поступок тем, что он якобы стал неуправляемым, плохо учился и устраивал истерики. По имеющейся информации, мальчика отдали в детдом еще в сентябре, но огласку история получила только сейчас.

Ребенок рассказал бабушке другую версию. По его словам, он отказался вступать в секту, к которой присоединились родители, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".

Старший брат мальчика родителям не перечил, поэтому остался жить с ними. По словам бабушки подростка Ольги С., его заставляли слушать сектантские проповеди, но тот сопротивлялся.

Ребенка готовы забрать к себе родственники. Мальчик просит, чтобы это случилось как можно скорее.

Ранее резонансный случай произошел в малайзийском городе Айер-Тавар. В разгар торжеств, посвященных религиозному празднику девяти богов императора, лидер местной секты сварился заживо в огромном котле. Он хотел доказать последователям, что достиг просветления и стал неуязвимым.