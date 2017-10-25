Лидер секты сварился заживо во время проверки на неуязвимость

Лидер малайзийской секты сварился заживо в огромном котле. Мужчина хотел произвести впечатление на последователей.

Инцидент произошел в городе Айер-Тавар в разгар торжеств, посвященных религиозному празднику девяти богов императора. 68–летний Лим Ба решил доказать окружающим, что достиг просветления и неуязвим, передает The Star. Он залез в установленный на костре котел. Последователи накрыли его тяжелой крышкой, которую пришлось поднимать вдвоем.

Через какое-то время собравшаяся толпа услышала стук, доносившийся из котла. Люди сняли крышку и достали обмякшее тело Лим Ба. Его положили около злополучного чана и попытались оказать первую помощь. Однако спасти мужчину не удалось. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть Лим Ба.