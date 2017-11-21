Юных гимнасток заставили мыть туалет

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что к ней обратились с жалобой родители десятилетних гимнасток. Их возмутило, что вместо тренировок девочек отправили мыть туалет.

О вопиющей истории, которая произошла в спортивной школе по художественной гимнастике, Агапитова рассказала у себя в блоге. По словам омбудсмена, шесть юных дарований пришли на тренировку рано утром, чтобы подготовить групповой номер.

Однако во время занятий к ним вошла заведующая учебным заведением и заставила девочек мыть туалет. Педагог заявила, что в уборной кто-то испачкал унитаз, и предположила, что это была одна из гимнасток.

Несмотря на то что девочки сказали, что непричастны к инциденту, заведующая заставила их очищать уборную от фекалий. К счастью, во время этой унизительной процедуры мимо туалета проходила юрист заведения. Она попросила гимнасток немедленно помыть руки и тут же отправила их на тренировку.

Однако последствий мытья унитаза одной из девочек избежать не удалось. Ребенок подхватил кишечную инфекцию, из-за которой его участие в номере было сорвано.

Возмущенные родители гимнасток потребовали сместить заведующую с занимаемой должности. Агапитова также осудила поведение педагога, назвав его унизительным и психотравмирующим. Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации.