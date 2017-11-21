Юных гимнасток заставили мыть туалет
О вопиющей истории, которая произошла в спортивной школе по художественной гимнастике, Агапитова рассказала у себя в блоге. По словам омбудсмена, шесть юных дарований пришли на тренировку рано утром, чтобы подготовить групповой номер.
Однако во время занятий к ним вошла заведующая учебным заведением и заставила девочек мыть туалет. Педагог заявила, что в уборной кто-то испачкал унитаз, и предположила, что это была одна из гимнасток.
Несмотря на то что девочки сказали, что непричастны к инциденту, заведующая заставила их очищать уборную от фекалий. К счастью, во время этой унизительной процедуры мимо туалета проходила юрист заведения. Она попросила гимнасток немедленно помыть руки и тут же отправила их на тренировку.
Однако последствий мытья унитаза одной из девочек избежать не удалось. Ребенок подхватил кишечную инфекцию, из-за которой его участие в номере было сорвано.
Возмущенные родители гимнасток потребовали сместить заведующую с занимаемой должности. Агапитова также осудила поведение педагога, назвав его унизительным и психотравмирующим. Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации.
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