Голые сибиряки устроили поножовщину в подъезде

В Новосибирске два абсолютно голых мужчины устроили поножовщину в подъезде жилого дома. Один из участников драки скончался.

По сообщениям местных жителей, конфликт разгорелся между 18-летним молодым человеком и 33-летним мужчиной, передает Life.ru со ссылкой на местное управление Следственного комитета. Последний, истекая кровью, спустился на лифте на первый этаж. Он добрался до помещения, где сидит консьержка, и упал без сознания. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

"Кровь в подъезде убрали только утром. Всю ночь это месиво было на глазах у жильцов. Мужчине пытались остановить кровь, потом поставили капельницу и вынесли. Как я поняла, он был жив. Потом полиция опрашивала двух парней в лифтовом холле очень долго. Наверное, это соседи были с того этажа, где все произошло. А в 02:08 вынесли черный большой мешок двое мужчин", – передает слова очевидцев "Комсомольская правда".