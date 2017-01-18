Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота
Молодому человеку удалось вынести животных из пламени. Привести в чувства домашних любимцев хозяину помогали соседи. По словам Яниса, пожарные отказали ему в спасении собаки и кота. Тойтерьера Мартина хозяин отвез к ветеринару. Собака уже пришла в себя. Кота же спасти не удалось, сообщает Life.ru.
Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
СБУ разрешила певице приехать на похороны бабушки
Представитель МИДа признала ошибку главы ведомства
Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах