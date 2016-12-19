Сибирячка закрыла собой ребенка от сорвавшегося в цирке леопарда

В Красноярском крае цирковое шоу едва не закончилось трагедией. В Боготопе во время представления передвижного цирка-шапито разъяренный хищник не подчинился воле укротительницы и бросился в зрительный зал.

По свидетельству очевидцев, вокруг арены отсутствовало ограждение. Цирковые номера были короткими – зрители заметили, что животные неохотно выполняют команды укротителей, и хищников на сцену приходилось выводить практически волоком.

"Потащили на сцену леопарда. Тот категорически идти не хотел, злобно крутил головой и бросал яростные взгляды на зрителей. Зверь небольшой, видно было, что еще подросток. С большим трудом дрессировщице удалось загнать его на тумбу. Он злобно рыкнул, и категорически отказался продолжить выступление", – приводит слова очевидцев сайт "Комсомольская правда".

Укротительнице пришлось увести леопарда за кулисы. Внезапно оттуда раздался крик. "Выбегает дрессировщица, и я понимаю с ужасом, что зверь среди нас! Леопард пробегал под нашими лавками и даже меня хвостом ударил по руке. Дети показывали: "Киса-киса". Потом слышу дикий крик. Оборачиваюсь: он грызет руку этой женщине. Дочка моя вскрикнула, а ей шепотом: "Только не кричи!", – вспоминает Татьяна Козьменко.

Несмотря на нападение, пострадавшей женщине, Любови Яковлевой, удалось прикрыть своим телом и защитить от зверя четырехлетнего Тимофея Ускова. Маленький мальчик сидел на шестом ряду между Любовью, его крестной, и мамой.

"Как вдруг он выскочил прямо перед моим носом, я только успела загородить Тиму, – рассказывает Любовь. – А зверь схватил меня клыками, зубами и начал драть. Я закричала, что было дальше, не помню. Вроде бы, все ринулись к выходу". Работникам цирка с огромным трудом удалось оттащить обезумевшего хищника от зрительницы.



"Дорогие мои друзья и просто знакомые. Никогда ни ходите в цирк-шапито! До сих пор трясет. Сегодня чудом остался жив мой сын!" – позже поделилась впечатлениями о пережитом мама спасенного мальчика, Оксана Ускова, на страничке в соцсети.

Моя подруга своим телом прикрыла моего сыночка от сорвавшегося ЛЕОПАРДА! Очень пострадала, лежит в хирургии, наложено десять швов, перекушено сухожилие, не говоря уже нервном стрессе и неизвестно еще каких последствиях в будущем. Никакой безопасности, никаких ограждений, а мы сидели на шестом ряду – три секунды, и он у нас. Этот страх и ужас стоит перед глазами.

Пострадавшая женщина в настоящее время находится в хирургическом отделении местной больницы. У нее глубокие раны от укусов и сильный стресс.

В больничной палате пациентку навестил директор передвижного цирка. Он принес женщине свои извинения и предложил денежную компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Однако от денег Любовь отказалась. Она заявила, что собирается наказать виновных по всей строгости закона, обратившись в суд.

"Животное я ни в коем случае не виню, – говорит она. – Это виноваты организаторы. Я даже переживала, спрашивала: что с котиком? Сказали, что все хорошо. Сидит в клетке", – заявила пострадавшая.

Сообщалось, что в тот же день сотрудникам скорой помощи в Боготопе пришлось оказать помощь двоим сотрудникам шапито, которые также стали жертвами нападения леопарда. Тем временем в красноярской краевой полиции сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. После того, как все обстоятельства прояснятся, будет решен вопрос о возбуждении дела.

Напомним, в октябре во Владивостоке поймали тигра, разгуливавшего несколько дней по улицам города. Как писали Dni.Ru, годовалого тигренка весом около 120 килограммов отвезли к специалистам, которые решат, есть ли шанс вернуть животное в дикую природу.